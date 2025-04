Apple a proposé la première bêta d’iOS 18.5 au téléchargement. Cela concerne pour l’instant les développeurs. Les testeurs publics pourront bientôt la récupérer. Qu’en est-il des nouveautés ? Il n’y a pas grand-chose, du moins avec cette première version.

– L’application Mail ajoute une nouvelle option qui permet d’afficher les photos des contacts. Il suffit d’appuyer sur les trois petits points en haut à droite pour activer la nouvelle option.

News: iOS 18.5 Mail App Update: Users can now toggle Contact Photos and Group By Sender directly from the three-dot menu in the upper right corner.

• Previously, these options were only available in the Mail section of the Settings app in iOS 18.4.

• This update enhances… pic.twitter.com/KgHsySukaT

— Space Splits (@SpaceSplits) April 3, 2025