C’est un changement de nom qui en dit long : Apple vient de renommer son service « Apple Search Ads » en « Apple Ads », ce qui semble clairement indiquer que la gestion des emplacements publicitaires n’est plus uniquement liée à la recherche (dans l’App Store notamment). De fait, depuis trois ans, Apple a commencé à ajouter des encarts dans l’onglet « Aujourd’hui », sous les fiches d’applications ainsi que dans la section « Vous aimerez peut-être ». Le changement de nom du service publicitaire vient donc entériner une évolution dudit service, ce que confirme d’ailleurs Apple dans un court communiqué : « Lors du lancement d’Apple Search Ads en 2016, nous proposions un seul emplacement publicitaire en haut des résultats de recherche. Aujourd’hui, les annonceurs peuvent diffuser des publicités à plusieurs emplacements dans l’App Store, nous avons donc décidé de changer de nom. »

On peut aussi supposer qu’Apple ne s’arrêtera pas aux emplacements existants, ainsi que l’indiquent d’ailleurs plusieurs fuites plus ou moins récentes. Apple Plans pourrait ainsi afficher des annonces sponsorisées et l’IA serait mise au service de l’affichage des encarts dans l’App Store (probablement pour la curation du contenu de la pub). Dans tous les cas de figure, si « Apple Ads » représente une source de revenus non négligeable pour Apple, il y a fort à parier que les évolutions resteront discrètes sachant que l’une des forces d’iOS (pour l’utilisateur) est justement de ne pas être une plateforme de pub à ciel ouvert.