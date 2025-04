Apple annonce aujourd’hui que l’iPhone 6s rejoint sa liste des « produits anciens ». Ce statut joue pour les réparations des smartphones et d’autres produits.

Il y a deux statuts chez Apple : produits anciens et produits obsolètes. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Dans le même temps, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Apple et les réparateurs agréés proposent parfois des réparations pour les appareils anciens, mais uniquement si des pièces sont encore disponibles. Par contre, les réparations s’arrêtent quand le statut de produit obsolète est atteint. La seule solution est d’espérer qu’un réparateur de quartier dispose du composant nécessaire en stock pour la réparation.

Pour rappel, l’iPhone 6s, lancé par Apple en 2015, a gardé un design proche de l’iPhone 6 mais a intégré plusieurs améliorations. Il a notamment ajouté 3D Touch qui détecte la pression pour offrir de nouvelles interactions tactiles. Le smartphone est équipé de la puce A9, de 2 Go de RAM et d’un appareil photo arrière de 12 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 5 mégapixels. Le téléphone propose aussi un capteur Touch ID amélioré, une meilleure 4G et une batterie de 1 715 mAh.

Outre l’iPhone 6s, Apple annonce que le Mac mini sorti en 2018 rejoint lui aussi la liste des produits anciens.