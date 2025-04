À peine lancé, le tout nouvel iPad Air M3 bénéficie déjà de promotions intéressantes chez Amazon. La boutique en ligne propose une remise de 10 % sur plusieurs variantes, aussi bien en termes de capacité de stockage que de coloris. Le modèle de base avec 128 Go est actuellement proposé à 649,99€, soit 69 € de moins que le tarif affiché sur l’Apple Store. À ce prix, seules les versions gris sidéral et lumière stellaire sont disponibles.

Ceux qui souhaitent davantage d’espace peuvent se tourner vers la version 256 Go, affichée à 764,99€ au lieu de 849€. Ici les coloris lumière stellaire et bleu et mauve sont concernés par cette promotion.

La version 11 pouces n’est pas la seule à bénéficier de cette réduction. Le grand format, doté d’un écran de 13 pouces, profite également d’une baisse de prix de 10 %. Ainsi, l’iPad Air M3 de 128 Go passe à 869 €, contre 969 € chez Apple. Ce tarif avantageux concerne les déclinaisons mauve, gris sidéral et lumière stellaire. Pour 989 €, on peut s’offrir la version 256 Go dans les teintes lumière stellaire, bleu ou mauve.

Pour ceux qui cherchent une tablette performante et fiable, cet iPad Air M3 représente une option très intéressante à ce tarif. Grâce à la puce M3, les performances sont au rendez-vous. Parmi les nouveautés appréciables, on retrouve notamment une caméra frontale repositionnée au centre, la compatibilité avec le Wi-Fi 6E, et la prise en charge du nouveau Magic Keyboard..