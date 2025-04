C’est sans aucun doute l’un des évènements forts de la saison de NBA 2024-2025 : l’annonce surprise du transfert de Luka Doncic des Mavericks vers les LA Lakers a littéralement choqué les supporters des deux équipes… ainsi que le joueur lui-même ! Ce dernier a ainsi avoué durant une interview à la chaîne ESPN avoir surréagi en apprenant la nouvelle de son transfert via un appel sur son iPhone. Immédiatement après avoir été informé de son transfert, le joueur star de la NBA a jeté son iPhone à l’autre bout de la pièce (de joie on espère…).

Luka Doncic tells @malika_andrews about throwing his phone and breaking it when he found out he got traded to the Lakers 😳

« My heart was broken honestly. » 💔 pic.twitter.com/rfsIGlOaBC

— ESPN (@espn) April 18, 2025