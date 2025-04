Selon une fuite du célèbre informateur de Weibo Digital Chat Station, l‘iPhone 18 (commercialisé en 2026) devrait être la première gamme d’iPhone à disposer d’une RAM LPDDR5X à 6 canaux, ce qui serait une avancée majeure en matière de performances. Ce changement de RAM permettrait ainsi à Apple de se mettre au niveau de ses concurrents chinois comme Huawei, Redmi et OnePlus, ces derniers ayant déjà intégré cette configuration avancée dans leurs modèles phares. La RAM LPDDR5X à 6 canaux permet à six canaux de données indépendants de fonctionner simultanément, ce qui augmente considérablement la bande passante mémoire et améliore le multitâche, les temps de chargement ainsi que la réactivité générale des appareils. Le passage à une configuration à 6 canaux améliore non seulement la bande passante mais réduit aussi la latence, ce qui est particulièrement utile pour les usages exigeants comme le jeu vidéo, le traitement de l’IA et les tâches informatiques de haut niveau.

Pour rappel, la LPDDR5X est une mémoire basse consommation de nouvelle génération, reconnue pour son efficacité énergétique et sa rapidité, idéale pour les appareils mobiles et les ordinateurs portables de type notebooks. Bien que cette configuration de RAM soit encore rare sur les appareils mobiles, elle gagne du terrain parmi les smartphones et les ordinateurs portables haut de gamme.