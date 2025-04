Promotion en cours pour les Airpods Pro 2 (avec boitier Magsafe) sur Amazon italie. Ils sont proposés à 213 euros au lieu de 279 euros . Les Airpods Pro sont vendus et expédiés par Amazon.



Les AirPods Pro de deuxième génération, lancés en septembre 2022, intègrent des améliorations notables par rapport à la version précédente. Équipés de la puce H2, ils offrent une qualité sonore supérieure avec des basses plus profondes et des aigus plus clairs. La Réduction active du bruit a été optimisée, réduisant jusqu’à deux fois plus de bruit que la génération précédente.

Ces écouteurs proposent également l’Audio adaptatif, qui ajuste automatiquement le contrôle du bruit en fonction de l’environnement, combinant la Réduction active du bruit et le mode Transparence pour une expérience d’écoute personnalisée.

Le boîtier de charge MagSafe, désormais doté d’un connecteur USB-C, permet une recharge plus pratique et est compatible avec les chargeurs MagSafe, Apple Watch et certifiés Qi.  De plus, la puce U1 intégrée facilite la localisation précise du boîtier via l’application Localiser. 

En termes d’autonomie, les AirPods Pro 2 offrent jusqu’à 6 heures d’écoute avec la Réduction active du bruit activée, et jusqu’à 30 heures au total avec le boîtier de charge. Ils sont également résistants à la poussière, à la transpiration et à l’eau, avec un indice de protection IP54, les rendant adaptés aux activités sportives et aux conditions météorologiques variées.

Pour finir, les AirPods Pro 2 intègrent une fonctionnalité d’appareil auditif de qualité clinique pour les pertes auditives légères à modérées. Cette technologie permet d’améliorer la compréhension des conversations et des sons ambiants. Ils proposent également une fonction d’aide multimédia qui optimise la clarté de la musique, des vidéos et des appels (iOS 18.1 nécessaire).