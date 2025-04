D’après Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, Apple a lancé la production des écrans destinés à l’Apple Watch SE 3. Ce modèle, qui arrivera logiquement en septembre aux côtés des Apple Watch Series 11 et Ultra 3, aurait visiblement des écrans plus grands.

Si l’on en croit Ross Young, les nouveaux écrans pour l’Apple Watch SE feraient 1,6 et 1,8 pouce. Il est difficile de faire une comparaison précise avec l’Apple Watch SE existante parce qu’Apple parle de dalles faisant 40 et 44 mm. Le constructeur n’évoque pas la taille en pouce.

Cependant, plusieurs scénarios restent possibles. L’actuelle Apple Watch SE s’inspire de l’Apple Watch Series 6 et Apple pourrait cette fois opter pour un châssis plus compact, évoquant les anciennes dimensions 38 mm et 42 mm. Une telle évolution permettrait d’offrir un écran plus grand malgré une montre globalement plus petite, grâce à des bordures réduites.

Apple positionne clairement l’Apple Watch SE comme une option abordable, notamment pour les jeunes utilisateurs. Un boîtier plus petit et ergonomique renforcerait cet argument. Des rumeurs évoquaient même un modèle en plastique aux couleurs vives, mais rien ne confirme encore cette piste.

Si Apple maintient son calendrier habituel, l’Apple Watch SE 3 sera dévoilée en septembre. Il faudra voir si elle reprendra un design existant ou innovera avec une forme inédite. Dans tous les cas, cette approche permettrait à Apple d’élargir son public tout en modernisant discrètement son entrée de gamme.

Affaire à suivre donc d’ici la traditionnelle keynote en septembre.