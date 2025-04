Lancé il y a moins de deux mois, le MacBook Air M4 connaît déjà des baisses de tarifs significatives sur Amazon. Les remises atteignent désormais plus de 100 € selon la configuration, rendant l’ultraportable d’Apple encore plus attractif pour toute personne à la recherche d’un ordinateur léger, endurant et suffisamment puissant pour la majorité des usages.

Offres sur le MacBook Air M4 13″

Offres sur le MacBook Air M4 15″

Pourquoi le MacBook Air M4 reste un excellent choix

Grâce à la puce Apple M4 gravée en 3 nm, le MacBook Air offre une combinaison rare de puissance et d’autonomie pour un poids inférieur à 1,3 kg. Les 16 Go de mémoire unifiée fournis d’office suffiront à la majorité des utilisateurs, qu’il s’agisse de développement, de bureautique avancée ou de retouche photo. Le seul bémol reste le stockage de base de 256 Go ; toutefois, les promotions actuelles sur les versions 512 Go réduisent sensiblement le surcoût.

En résumé, si vous cherchez un ultraportable macOS polyvalent, silencieux et durable, ces offres sont aujourd’hui parmi les plus compétitives du marché.