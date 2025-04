Apple s’est vu accorder un brevet par l’USPTO (bureau américain des brevets) pour un système avancé de caméra « évènementielle », destiné principalement à être intégré dans un futur MacBook. Contrairement aux caméras traditionnelles à détection par trame, qui peinent à capturer avec précision des gestes rapides en raison de leur cadence d’image plus lente, les caméras événementielles détectent les changements dans une scène en temps réel, pixel par pixel, ce qui les rend particulièrement adaptées à la reconnaissance gestuelle. Toutefois, ces caméras doivent souvent traiter un grand volume de données environnementales non pertinentes. Pour en améliorer l’efficacité, le système d’Apple adopte une approche hybride qui combine les données de la caméra événementielle avec celles d’une caméra à trame. Cette dernière permet d’identifier les zones d’intérêt, comme les mains de l’utilisateur, et de filtrer les données pour ne conserver que les mouvements gestuels pertinents.

Le brevet décrit plusieurs méthodes permettant d’optimiser le suivi des gestes, notamment en définissant des blocs d’événements selon des critères temporels et spatiaux, et en suivant leur déplacement au fil du temps pour reconstruire le trajet d’un geste. En se concentrant sur des blocs d’événements corrélés, le système gagne en rapidité et en précision. La caméra événementielle peut utiliser de la lumière infrarouge (IR) pour réduire les bruits de fond, tandis que la caméra à trame exploite la lumière visible pour mieux isoler les zones concernées par les gestes. Bien que l’accent soit mis sur les MacBook, Apple indique que cette technologie pourrait être étendue à d’autres appareils, tels que les iPhone, iPad, Apple Watch, casques de réalité mixte, consoles de jeux ou dispositifs de domotique.