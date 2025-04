Les NAS (serveur de stockage en réseau) ne sont certes pas donnés, mais heureusement, il y a toujours de bons plans à dénicher sur Amazon. Là, il s’agit même d’une très belle affaire puisque l’on parle d’un NAS 4 baies de marque UGREEN amputé de 20% de son tarif initial. Plus précisément, le UGREEN NASync DXP4800 Plus est un NAS de bureau sans disque dur intégré mais avec un processeur Intel Pentium Gold 8505 5 cœurs, 8 Go de RAM DDR5, un SSD 128 Go, un port Ethernet 10Gb, un port Ethernet 2,5 Gb et un port HDMI (gérant évidemment l’affichage 4K). Deux emplacements pour des SSD NVMe accueilleront la capacité de stockage de votre choix.

La fiche technique de ce NAS est impressionnante, et désormais le prix l’est tout autant puisque UGREEN vous propose ce périphérique sur Amazon au prix canon de 565,24 euros, soit une réduction du prix de 19% par rapport aux 700 euros initialement demandés. Les personnes intéressées devront ne pas trop tarder, les stocks n’étant pas infinis. Une proposition tarifaire ultra séduisante pour les indépendants, auto-entrepreneurs ou petites structures… et un joli boitier à mettre à côté de son Mac Pro ou MacBook Pro.