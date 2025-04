Voilà qui n’est pas banal : on vient d’apprendre qu’Apple a gracieusement offert une parcelle de terrain (1200 mètres carrés) et a même financé en grande partie une caserne de pompiers dans le Nevada ! La Fire Station 35 desservira à terme une zone qui comprend entre autres la zone industrielle et technologique Reno Technology Park dans laquelle se trouve aussi un immense centre de données appartenant à Apple ! Ce centre données iCloud est actif depuis 2013, mais il est aussi éloigné de Reno de 32 kilomètres ce qui en cas d’incendie aurait tout de même obligé les pompiers de Reno à parcourir une assez longue distance. Outre le centre de données, la caserne desservira aussi la station terrestre satellite d’Apple qui prend en charge le service « Appels d’Urgence par Satellites », et bien sûr les comtés voisins (Washoe, Storey et la ville de Sparks).

« Apple est fier de soutenir la construction de la caserne de pompiers Truckee Meadows Fire Station 35, et nous sommes ravis de célébrer aujourd’hui la pose de sa première pierre aux côtés de nos partenaires locaux », a déclaré Melissa Schild, directrice principale de l’immobilier mondial et des installations chez Apple.« Cette nouvelle installation offrira des services essentiels à la communauté, et nous sommes profondément reconnaissants envers les premiers intervenants qui y serviront prochainement. »

A terme, la caserne abritera entre quatre et huit pompiers 24 heures sur 24 et disposera de deux camions citernes.