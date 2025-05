La saison 2024-2025 du championnat américain de Football arrive à son tiers, et en conséquence Apple propose désormais une grosse promo sur le MLS Season Pass. Les utilisateurs américains sont étrangement favorisés puisque la réduction du prix de l’abonnement est de 30%, ce qui correspond bien aux 30% de la saison déjà écoulés . Le tarif du season Pass est désormais de 69 dollars, ou de 59 dollars pour les abonnés Apple TV+. En France, ce n’est pas tout à fait la même chanson puisque la baisse n’est que de 25% par rapport au tarif initial, soit 49 euros pour le reste de la saison (au lieu de 59 euros) ou 11,99 euros par mois (au lieu de 13,99 euros/mois). Alors certes on pourra arguer que l’euro est désormais plus fort que le dollar (1 euro = 1,13 dollar). mais il n’empêche que le ratio de baisse ne correspond pas au ratio de matchs déjà effectués. Dommage… En revanche, l’abonnement mensuel est en baisse en France, alors même qu’il reste inchangé aux États-Unis.

Pour rappel, le MLS Season Pass donne accès en direct et à la demande à tous les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires, les rencontres étant généralement diffusées les mercredis et samedis, avec des matchs vedettes rajoutés les dimanches. Les diffusions sont disponibles en anglais et en espagnol.