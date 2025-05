Non content de dominer le marché du smartphone en volume depuis deux ans, Apple continue de surclasser ses concurrents en terme de chiffre d’affaires. Ainsi, sur le Q1 2025, Apple conserve une position (très dominante) en captant 42 % des revenus mondiaux du marché des smartphones, soit plus du double de Samsung (18 %). Ce leadership sans contestation s’est maintenu malgré une baisse de 9 % du prix moyen de vente des iPhone (sur un an), grâce principalement à une hausse de 12 % des expéditions d’iPhone. Le lancement de l’iPhone 16e aurait joué un rôle clef dans cette croissance… au risque de cannibaliser les modèles plus haut de gamme (et donc plus chers) ? Apple a enregistré la plus forte croissance parmi les cinq premières marques de mobiles, preuve que la stratégie de prix mise en place s’est avérée largement payante.

Plus globalement, le marché mobile a enregistré une croissance de 3 % sur un an, tant en volume qu’en revenus, le prix moyen de vente atteignant les 354 dollars (contre près de 900 dollars pour l’iPhone). Malgré les incertitudes liées à d’éventuels tarifs douaniers, les fabricants ont su anticiper en augmentant leurs stocks, maintenant ainsi la dynamique du marché.