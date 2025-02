L’iPhone SE 4, qu’Apple va visiblement annoncer le 19 février, devrait connaître un certain succès, au point que ses ventes soient en hausse par rapport aux modèles précédents selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Kuo rapporte que l’iPhone SE 4 devrait connaître 12 millions de ventes au premier semestre de 2025 et 10 millions de ventes au second semestre. Cela représenterait donc un total de 22 millions d’exemplaires, ce qui est un peu mieux que les 20 millions de ventes pour les précédents modèles lors de leur première année de lancement.

Ces ventes seront une bonne nouvelle pour deux raisons. L’analyste note que cela va permettre de booster l’adoption d’Apple Intelligence et cela va également aider à voir les ventes générales être en hausse. En effet, cette période de l’année est généralement la plus calme en ce qui concerne les ventes d’Apple (et d’autres constructeurs).

Mais Apple doit malgré tout faire attention. En effet, l’iPhone SE 4 sera une grosse à niveau par rapport au modèle actuel, avec un changement de design pour reprendre celui de l’iPhone 14. Aussi, il embarquera le tout premier modem 5G d’Apple, alors que les autres modèles ont un modem de Qualcomm. Kuo note justement que Qualcomm va se pencher sur ses brevets du modem car la société pense pouvoir percevoir des droits de licence pour compenser les commandes perdues.