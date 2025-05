Apple se prépare à dévoiler iOS 19 lors de la WWDC le 9 juin, une mise à jour qui pourrait marquer la plus grande refonte du système depuis iOS 7. Un tout nouveau design rendrait l’interface plus simple, plus rapide et plus intuitive. Si l’on. en croit plusieurs fuites, plusieurs modifications comme des barres d’onglets flottantes intégrant une zone de recherche devraient moderniser l’expérience utilisateur sans bouleverser les habitudes. Apple chercherait ainsi à concilier familiarité et modernité avec une approche plus « fluide ».

En plus de cette refonte visuelle, Apple devrait renforcer sa stratégie en intelligence artificielle en intégrant davantage de modèles tiers dans iOS 19. Après avoir introduit ChatGPT dans Siri, la firme pourrait permettre aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs modèles externes, dont Google Gemini. Ces options viendraient enrichir les outils d’IA développés en interne, offrant plus de flexibilité et de performances pour la rédaction de textes, les tâches de productivité (en général), mais aussi pour l’usage quotidien.

Autre nouveauté majeure : un mode multitâche inspiré de Stage Manager pourrait faire son apparition sur iPhone lorsqu’il est connecté à un écran externe. Ce mode permettrait d’utiliser plusieurs applications en même temps, comme sur iPadOS. Ce changement anticipé serait une première étape vers le lancement du futur iPhone pliable attendu l’an prochain, tout en offrant une expérience multitâche plus poussée aux utilisateurs avancés.