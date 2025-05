C’est une information assez surprenante : si l’on en croit au moins deux sources proches de la supply chain, Apple resterait prudent concernant le potentiel de vente de l’iPhone 17 Air, le nouveau modèle d’iPhone ultra fin. Le site the Information croit savoir que l’iPhone 17 Air n’occuperait que 10% de la production totale de la prochaine gamme, contre 25% pour l’iPhone 17 standard, 25% pour l’iPhone 17 Pro, et 40% pour l’iPhone 17 Pro Max. Évidemment, on se doute que dans le cas d’une popularité explosive Apple pourrait demander à revoir cette répartition, mais pour le lancement la messe semble être déjà dite. Il est déjà arrivé que certains modèles d’iPhone soient proches de la rupture de stocks (ce qui se traduit par de très longs délais de disponibilité), mais la supply chain est suffisamment souple pour pallier ces situations souvent temporaires.

Côté analystes et journalistes tech, les avis restent partagés concernant le succès à venir de l’iPhone 17 Air, mais du côté de la clientèle Apple ce nouveau modèle semble déjà très attendu, comme en témoigne un sondage du site 9to5Mac qui montre que l’iPhone 17 Air est le modèle qui attise le plus la curiosité avec 39,13% des votes (voir ci-dessus), juste devant l’iPhone 17 Pro Max (36,10%) et très loin devant l’iPhone 17 Pro (19,44%) ou l’iPhone 17 Standard (5,33%). Pour rappel, outre son extrême finesse, l’iPhone 17 Air ne disposerait que d’un unique capteur photo et d’un processeur A19 au lieu du A19 Pro des autres modèles de la gamme.