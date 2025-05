Beats, qui appartient à Apple, diffuse aujourd’hui une nouvelle publicité qui met en avant Lamine Yamal, un footballeur du FC Barcelone qui fait sensation pour sa qualité de jeu alors qu’il n’a que 17 ans.

Beats recrute Lamine Yamal pour une publicité

Lamine Yamal devient le nouvel ambassadeur mondial de Beats. Dans la publicité, le footballeur incarne le PDG de Lamine Records, à la recherche du morceau idéal pour accompagner ses jours de match – jusqu’à ce qu’un jeune fan lui apporte l’inspiration qu’il attendait.

Confiant et habillé d’un costume, le jeune footballeur explore plusieurs pistes musicales pour trouver le beat parfait. Parmi elles, un titre de Morad, rappeur hispano-marocain, qui fait également une apparition dans la vidéo. Morad est l’artiste préféré du joueur, et un respect profond les unit, tous deux étant originaires du même quartier espagnol : le 304.

« J’aime la musique pour plein de raisons : elle m’aide à me concentrer avant un match, à me détendre ensuite, et c’est aussi un vrai moment d’évasion », déclare Lamine Yamal. « Beats est une marque cool, stylée, qui me ressemble. Je suis super content de collaborer avec eux ».

Dans la vidéo, Lamine Yamal porte un casque Beats Studio Pro personnalisé aux couleurs de son équipe. On y retrouve également les tout nouveaux Powerbeats Pro 2, le Beats Studio Pro, la Beats Pill et le Beats Solo 4.

Chris Thorne, directeur marketing et chef de produit chez Beats, ajoute : « C’est un immense honneur d’accueillir Lamine Yamal dans la famille Beats. Il fait de la magie sur le terrain, et on sait à quel point la musique est importante pour lui. On avait envie de raconter cette passion et de laisser sa personnalité joyeuse et attachante s’exprimer pleinement ».