Apple a annoncé il y a quelques heures les lauréats de son concours annuel Swift Student Challenge, une « compétition » qui met en avant de jeunes développeurs ayant démontré leur créativité et leurs compétences techniques via des app playgrounds créés avec Swift, le langage de programmation d’Apple. Parmi les 350 lauréats issus de 38 pays, Apple a donc désigné Marina Lee, Taiki Hamamoto, Luciana Ortiz Nolasco et Nahom Worku. Leurs projets, inspirés d’expériences personnelles uniques — comme l’observation d’un ciel étoilé au Mexique ou la découverte d’un jeu de cartes dans une boutique japonaise — reflète la grande diversité d’approche dans le développement d’une app. Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs chez Apple, a chaudement félicité les gagnants de cette édition 2025: « Les lauréats de cette année font preuve d’une compétence exceptionnelle pour transformer des idées porteuses de sens en app playgrounds innovants, percutants et conçus avec soin — et nous sommes ravis de les accompagner dans leur parcours alors qu’ils continuent à créer des applications qui contribueront à façonner l’avenir. »

Les vainqueurs du SWIFT Student Challenge 2025, de gauche à droite : Marina Lee, Taiki Hamamoto, Luciana Ortiz Nolasco et Nahom Worku

Cinquante participants jugés « exceptionnels » (mais pas assez exceptionnels pour gagner en somme) ont été désignés comme Distinguished Winners. Ces derniers ont été invités à assister à la prochaine WWDC durant laquelle ils pourront bénéficier d’une expérience immersive de trois jours, ce qui inclue la retransmission en direct de la keynote, des sessions techniques avec des ingénieurs Apple, ainsi que des ateliers spécialisés. On note que bon nombre des projets récompensés s’attaquent à des enjeux concrets souvent issus des communautés locales auxquelles appartiennent les participants.