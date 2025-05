Les joueurs avec une PS5 peuvent maintenant se rendre sur le PlayStation Store et acheter les jeux avec Apple Pay. C’était déjà possible depuis l’application PlayStation sur iOS et c’est maintenant disponible depuis la console, comme l’indique le site de Sony.

Apple Pay pour acheter ses jeux PS5

Une fois que vous avez ajouté le jeu dans le panier directement depuis le PlayStation Store sur PS5, il suffit de modifier la méthode de paiement et de choisir Apple Pay. Une fois que c’est fait, un QR code apparaît à l’écran. Il suffit de prendre son iPhone, de lancer l’application Appareil photo et de scanner le QR code qui est apparu sur le téléviseur. Il ne reste plus qu’à valider le paiement via Apple Pay depuis l’iPhone à l’aide de Face ID ou Touch ID.

C’est fait, le paiement est effectué. Le PlayStation Store va alors finaliser l’achat et vous pourrez lancer le téléchargement du jeu que vous venez de payer.

Ce processus de passer par un code a fait ses débuts sur iOS 18. Certains sites Internet l’utilisent déjà, ce qui permet de profiter d’Apple Pay sur un navigateur comme Chrome ou Firefox, alors que c’était auparavant limité à Safari. Cela signifie aussi qu’il est possible d’en profiter depuis un PC sous Windows.

La possibilité d’utiliser Apple Pay sur le PlayStation Store est disponible dès maintenant sur PS5. Les joueurs avec une PS4 devraient l’avoir plus tard avec une mise à jour logicielle. Il n’y a pas encore d’informations sur la date de disponibilité précise pour les joueurs PS4.