L’iPhone pleure en Chine… mais retrouve le sourire au Vietnam. Le marché vietnamien du smartphone a enregistré une baisse de 5 % des livraisons en glissement annuel au premier trimestre 2025, et ce malgré la plus forte croissance du PIB en 5 ans (pour un premier trimestre). Dans ce contexte pourtant peu favorable, Apple a déjoué la tendance avec une hausse de 37 % des livraisons d’iPhone sur un an, ce qui permet au californien de gagner 5 points de parts de marché (17% contre 12% un an plus tôt) et de passer de la 5ème à la troisième place du marché vietnamien du smartphone ! L’iPhone 16e aurait cependant reçu un accueil plutôt tiède dans le pays, tandis que l’iPhone 16 Pro Max est resté le modèle le plus populaire, notamment grâce aux promotions lors des ventes du festival du Têt.

Les smartphones 5G ont en revanche connu une forte progression, et ont représenté 46 % des livraisons totale (un pourcentage record record pour le Vietnam). Le déploiement des services 5G par Mobifone, après ceux de Viettel et VNPT au trimestre précédent, a largement contribué à cette dynamique… qui aura forcément favorisé aussi les gammes d’iPhone (tous les modèles d’iPhone étant compatibles 5G). Les droits de douane américains pourraient certes menacer à terme une économie vietnamienne très axée sur les exportations, mais le segment des smartphones premium semble devoir peu souffrir de ce contexte économique difficile, la nouvelle classe moyenne vietnamienne assurant une demande croissante pour des appareils de plus en plus haut de gamme.