PayPal aurait commencé le déploiement de son tout premier portefeuille mobile sans contact en Allemagne, permettant ainsi aux utilisateurs d’iPhone de bénéficier de cashback lors de paiements en magasin via l’application PayPal. Annoncée plus tôt ce mois-ci, cette nouvelle fonctionnalité permet de payer d’un simple geste sur tout terminal compatible Mastercard — sans passer par Apple Pay. Disponible dans la dernière version de l’application PayPal sur iOS et Android, le système offre également une vue consolidée des achats en ligne et en magasin, facilitant ainsi le suivi des dépenses. L’Allemagne serait le premier pays européen à bénéficier de cette nouveauté.

Ce système de paiement sans contact apparaît actuellement pour certains utilisateurs dans ce qui semble être un lancement progressif ou un test limité avant le lancement officiel. Ce déploiement fait suite au soutien de PayPal aux efforts de l’Union européenne contre le contrôle restrictif d’Apple sur la puce NFC de l’iPhone. PayPal aurait déposé des plaintes informelles en 2022 qui ont probablement contribué à l’ouverture d’une enquête officielle, ce qui a en partie mené à l’adoption du Digital Markets Act (DMA). PayPal fait donc partie des premières entreprises à profiter de ces évolutions réglementaires, en accédant à la fonction de paiement sans contact sur iPhone sans dépendre d’Apple Pay.