Vous trouvez l’iPad « de base » toujours trop cher ? Bonne nouvelle, Amazon fait un gros effort tarifaire sur ce modèle : l’iPad 10 modèle Wifi (modèle 2022) avec 64 Go de stockage (dans les 4 coloris) est ainsi facturé pour un temps limité à 299 euros, soit une remise de 15% tout de même ! Pour rappel, l’iPad 10 est doté d’une puce A14 Bionic, d’un capteur photo 12 mégapixels, et surtout d’un écran 10,9 pouces d’excellente facture (technologie IPS, résolution de 2 360 x 1 640 pixels à 264 pixels par pouce (ppp), affichage True Tone, luminosité de 500 nits, revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, compatible avec l’Apple Pencil (USB-C) et l’Apple Pencil de 1ʳᵉ génération).

Le modèle équipé de 256 Go est proposé quant à lui à 399 euros, ce qui ne semble plus un si bon plan par rapport à l’iPad de dernière génération qui démarre à 409 euros et dispose d’une puce A16 (entre autres). Au vu de ses caractéristiques, le nouveau prix proposé par Amazon pour l’iPad 10 nous semble cette fois particulièrement compétitif. Ceux qui désirent une bonne tablette à faible coût, et qui permette bien sûr de rester dans l’écosystème Apple (App Store, iPadOS, services, etc.) ne devraient pas trop tarder.