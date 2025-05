Cela fait désormais 20 ans que Kantar publie son rapport BrandZ des marques mondiales les plus valorisées, combinant données financières et perception des consommateurs pour établir un classement des 100 marques les plus puissantes au monde. En 2025, la valeur totale des marques du Top 100 a atteint un record historique de 10,7 billions de dollars, soit une hausse de 29 % par rapport à l’an dernier. Apple conserve la première place pour la quatrième année consécutive (après un long trou d’air de 7 ans). Sa valeur de marque est désormais estimée à 1,3 milliard de dollars, représentant plus de 12 % de la valeur totale du classement. Selon Kantar, Apple incarne parfaitement les trois critères clés de sa méthodologie : significatif, différenciant et saillant, ce qui lui permet de rester en tête du classement malgré un contexte économique incertain et une concurrence féroce.

Sans surprise, l’intelligence artificielle a occupé une place majeure dans ce nouveau classement. NVIDIA a grimpé à la 5e place grâce à une croissance de 152 % de la valeur de sa marque (la plus forte progression du classement). De son côté, ChatGPT d’OpenAI fait une entrée remarquée à la 60e position, avec une valorisation estimée à 43,5 milliards de dollars.