Persona 5: The Phantom X est le nouveau spin-off de la franchise Persona, un spin-off qui introduit une toute nouvelle équipe de personnages dont un hibou parlant nommé Lufel. Contrairement à Persona 5 Strikers qui faisait revenir des visages connus de la franchise, The Phantom X propose une nouvelle bande de Voleurs Fantômes et conserve le mélange emblématique de la série, soit vie lycéenne, interactions sociales, exploration de donjons et combats au tour par tour. Le jeu ajoute également un système de « Synergie » lié aux relations entre personnages, des mini-jeux ainsi qu’ un mode PvE baptisé The Velvet Trials.



Annoncé pour la première fois en 2023 et développé par l’éditeur chinois Perfect World, The Phantom X sera un jeu free-to-play, et même si l’on peut craindre que certaines mécaniques de jeu soient adossées à ce modèle économique, il y a en revanche de quoi être rassuré par la direction artistique, qui respecte totalement le style de la franchise. Persona 5: The Phantom X sortira le 26 juin prochain sur les plateformes PC, iOS et Android, de quoi patienter ludiquement en attendant quelques nouvelles de Persona 6.