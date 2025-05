L’équipe design d’Apple accueille une nouvelle pointure, et pas des moindres : Mladen M. Hoyss était jusqu’ici le patron du design logiciel chez Nothing, une startup mobile qui s’est beaucoup inspirée de la démarche de design d’Apple. Avant de rejoindre Nothing il y a deux ans, M. Hoyss s’était fait un nom dans le secteur de la tech en étant le co-créateur du Blloc, un smartphone ultra simplifié pensé pour la productivité. Chez Nothing, M. Hoyss a supervisé l’équipe en charge Nothing OS 2.0, une surcouche Android considérée comme l’une des interfaces les plus élégantes du secteur mobile.

Le parcours de Hoyss chez Nothing ne permet sans doute pas de déterminer le rôle exact que le designer logiciel occupera à l’Apple Park. Ce dernier pourrait certes (assez logiquement) travailler sur les prochaines moutures d’iOS, mais Apple pourrait aussi lui donner la charge du design de certaines applications… ou de tout à fait autre chose. Il s’agit en tout cas d’une grosse prise, et la preuve (mais qui en doutait) que la division design d’Apple reste un pôle d’excellence malgré les départs de ses figures historiques (à commencer par Jonathan Ive).