C’est la 7ème apparition de Deirdre O’Brien, la SVP Retail d’Apple, dans le classement Fortune des 100 femmes les plus puissantes du monde dans le secteur de l’entreprise. La dirigeante recule un peu dans ce classement (elle était 43ème en 2023) et y occupe désormais la 67ème place. Cette position de choix est bien sûr en rapport avec la montée en puissance d’O’Brien dans l’organigramme d’Apple, cette dernière étant en charge de la partie Retail d’Apple depuis 2019 et le départ d’Angela Ahrendts.

Voici ce qu’en dit Fortune : « Veterane d’Apple depuis plus de 35 ans, Deirdre O’Brien dirige les équipes retail du géant technologique en tant que vice-présidente senior, pilotant l’expansion mondiale des boutiques Apple, y compris sur les marchés émergents. Elle supervise un large éventail de fonctions, allant de la formation et du développement au sein d’Apple University à la diversité et l’inclusion, en passant par la rémunération, les avantages sociaux, et plus encore. En mars, O’Brien a ajouté à ses fonctions retail le rôle de responsable principale des ressources humaines chez Apple, un poste qu’elle avait déjà occupé de 2017 à 2023. Elle est titulaire d’un diplôme de licence de la Michigan State University et d’un MBA de la San Jose State University. Au cours de l’année écoulée, O’Brien a supervisé l’ouverture de boutiques aux États-Unis, en Chine, en Espagne et en Suède, ainsi que le lancement du tout premier magasin Apple en Malaisie ; d’autres ouvertures sont prévues en Inde, aux États-Unis, au Japon et aux Émirats arabes unis d’ici la fin de l’année 2025. »