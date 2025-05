Apple a mis à jour sa liste des produits anciens et obsolètes pour y ajouter l’iPhone 7 Plus et l’iPhone 8. En l’occurrence, les deux smartphones ont maintenant le statut de produits anciens.

Nouveau statut pour les iPhone 7 Plus et iPhone 8

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Pour ce qui est du statut de produits obsolètes, c’est à partir du moment où Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Dans le cas présent, toutes les variantes de l’iPhone 7 Plus sont concernées. Mais pour l’iPhone 8, cela touche les modèles avec 64 et 256 Go d’espace de stockage. Celui avec 128 Go est exclu pour le moment. La raison est qu’Apple l’a vendu un peu plus longtemps que les autres. Ainsi, il rejoindra la liste plus tard. À noter également que la variante (PRODUCT)RED de l’iPhone 8 était déjà sur cette liste.

Que se passe-t-il maintenant qu’ils ont le statut de produits anciens ? Apple et les réparateurs agréés peuvent toujours les réparer. Néanmoins, il faut que les composants nécessaires à la réparation soient en stock. Si ce n’est pas le cas, la réparation ne sera pas effectuée, puisqu’Apple ne va plus les fabriquer sur demande.

Outre les deux iPhone, Apple a ajouté l’iPad Air 2 et l’iPad mini 2 à sa liste des produits obsolètes. Par conséquent, les deux tablettes ne sont plus éligibles à une réparation chez Apple ou les réparateurs agréés. La seule solution en cas de problème est de se tourner vers un réparateur de quartier et espérer qu’il ait le composant (écran, batterie, etc) en stock.