C’est désormais une tradition pour le patron d’Apple. A chaque Memorial Day, Tim Cook rend hommage aux soldats américains morts au combat : « Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui se sont battus pour notre liberté. En ce Memorial Day, nous rendons hommage au courage et à l’altruisme des héros qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays. » On constate au passage qu’aux États-Unis l’hommage aux soldats disparus en zone de conflits transcende très largement les clivages politiques, ce qui est peut-être un peu moins le cas en France où le pacifisme et l’antimilitarisme restent historiquement très rattachés à l’un des spectres du champ politique (ce n’est évidemment pas un jugement ici, juste un constat).



We are grateful for all those who fought for our freedom. On Memorial Day, we reflect on the courage and selflessness of the heroes who made the ultimate sacrifice for our country.

— Tim Cook (@tim_cook) May 26, 2025