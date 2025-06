Avec le temps, nos Mac se remplissent de fichiers inutiles, d’applications oubliées et de données temporaires encombrantes. Même après un nettoyage manuel laborieux, le système finit toujours par ralentir, et l’utilisateur se retrouve à repousser une nouvelle intervention… jusqu’à ce que les problèmes reviennent : stockage saturé, lenteurs au démarrage, performances en berne.

Pour éviter cette spirale, mieux vaut s’appuyer sur un utilitaire efficace comme BuhoCleaner. Ce logiciel de nettoyage pour macOS brille par sa simplicité d’utilisation et sa puissance. La version 1.13.3 pousse encore plus loin les performances, tout en assurant une compatibilité totale avec les Mac les plus récents.

Une interface claire, des résultats immédiats

BuhoCleaner ne se contente pas de vous aider à faire le tri : il identifie automatiquement les fichiers les plus volumineux ou inutilisés – vidéos oubliées, jeux obsolètes, archives dormantes – et propose leur suppression en quelques clics seulement. Le scan complet du disque ne prend que quelques secondes, et libère souvent plusieurs gigaoctets en un instant.

L’outil détecte aussi les fichiers de cache et les données de démarrage superflues, tout en permettant de désinstaller proprement les applications et leurs résidus.

Module de désinstallation : dites adieu aux résidus indésirables

La nouvelle interface repensée de BuhoCleaner offre une gestion optimisée et intuitive des applications installées sur votre système. Vous pouvez aisément trier les applications selon leur taille, la date de leur installation ou encore par éditeur, ce qui facilite grandement la gestion et la suppression des programmes inutilisés. En complément d’une désinstallation classique complète, BuhoCleaner se distingue par sa capacité à détecter automatiquement les fichiers résiduels (« leftovers »), c’est-à-dire des fichiers orphelins restés après la suppression d’anciennes applications. Ces résidus, souvent cachés et difficiles à identifier manuellement, peuvent être éliminés en un clic, libérant ainsi de l’espace disque précieux.

Optimisation avancée de l’espace disque

Fichiers volumineux : cet outil identifie rapidement et précisément tous les fichiers de grande taille (supérieurs à 500 Mo) présents sur votre disque, permettant une visualisation immédiate et une gestion efficace des éléments encombrants.

Doublons : grâce à une technologie avancée de détection, BuhoCleaner repère rapidement les fichiers doublons, incluant notamment les photos similaires. C’est particulièrement utile pour les utilisateurs disposant d’une photothèque volumineuse, facilitant ainsi l’organisation et la récupération d’espace.

Éléments de démarrage : cet outil offre également la possibilité d’activer ou de désactiver facilement les applications et processus lancés automatiquement lors du démarrage de votre système. Cette fonctionnalité permet une nette amélioration du temps de démarrage en éliminant les programmes inutiles et optimisant les performances globales.

Un Toolkit complet pour une maintenance simplifiée

La version 1.13.3 donne accès à un panneau d’outils centralisé :

Analyseur d’espace disque

Libération de mémoire RAM

Réindexation Spotlight

Vidage du cache DNS

Suppression sécurisée de fichiers

Quoi de neuf dans BuhoCleaner 1.13.3 ?

Compatibilité macOS Sequoia 15.5 : optimisé pour la dernière version du système d’Apple.

optimisé pour la dernière version du système d’Apple. Support des puces M4 : fluide et rapide sur les nouveaux MacBook, iMac et Mac mini.

fluide et rapide sur les nouveaux MacBook, iMac et Mac mini. Nouveaux modules de nettoyage Flash Clean : Suppression des fichiers purgeables temporaires Nettoyage automatique des anciennes captures d’écran Suppression des pièces jointes volumineuses dans les emails Organisation du dossier Téléchargements

Détection affinée des données système inutiles

Améliorations du nettoyage des gros fichiers : Suppression des sauvegardes iOS obsolètes Nettoyage des fichiers résiduels de machines virtuelles (Parallels, VMware…)

Menu Compact Mode pour afficher uniquement les infos système nécessaires (CPU, RAM, réseau, etc.)

Une offre exclusive pour nos lecteurs

BuhoCleaner propose actuellement son pack famille en promotion à 22,39 € (au lieu de 69,99 €, soit 70 % de réduction), une excellente affaire qui comprend des licences pour 3 Mac, soit seulement 7,46€ par licence.

Et pour les lecteurs d’iPhoneAddict, bénéficiez de 20 % de réduction supplémentaire avec le code IAD25FR236 :

Licence à vie : 15,99 €

Pack famille : 22,39 € (au lieu de 69,99 €)

(au lieu de 69,99 €) Pack business : 39,99 € (au lieu de 124,99 €)

Obtenez BuhoCleaner avec la remise ici

Bonus : découvrez BuhoNTFS

En complément de BuhoCleaner, BuhoNTFS permet d’écrire et de lire des fichiers sur des disques NTFS (format Windows) depuis macOS, sans limitation. Une solution idéale pour les utilisateurs qui jonglent entre plusieurs systèmes d’exploitation.

BuhoNTFS est le premier logiciel NTFS pour Mac à proposer une véritable prise en charge plug-and-play, sans extension de noyau à installer et sans redémarrage du système. Il suffit de brancher un disque NTFS pour que la lecture et l’écriture soient immédiatement disponibles.

Contrairement à d’autres outils comme Paragon NTFS, Tuxera, EaseUS ou iBoySoft, BuhoNTFS repose sur une technologie différente, plus moderne et plus légère, offrant une compatibilité totale avec les dernières versions de macOS sans compromettre la sécurité ou la stabilité du système.

