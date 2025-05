Dans une interview avec Wired, Carl Pei, patron de Nothing, n’a pas mâché ses mots. Il juge Apple ennuyeux et estime que la marque à la pomme a perdu sa créativité d’antan. Par ailleurs, il partage une vision audacieuse pour l’avenir des smartphones, où les applications traditionnelles céderaient la place à un système d’exploitation dopé à l’intelligence artificielle.

Apple, une source d’inspiration devenue terne

Carl Pei n’hésite pas à comparer Apple d’aujourd’hui à la société quand il était adolescent, une époque où la marque proposait des innovations.

Personnellement, j’ai été très inspiré par Apple lorsque j’étais plus jeune – le premier iPod, le premier iPhone – et c’est la raison pour laquelle je travaille dans ce secteur. Mais aujourd’hui, les entreprises créatives du passé sont devenues très grandes et très corporatives, et elles ne sont plus très créatives. Elles ne sont plus une source d’inspiration pour la jeune génération.

Carl Pei pointe également du doigt Apple Intelligence, la grande annonce de la firme en 2024. Un an plus tard, il juge les résultats décevants :

Apple aujourd’hui est très différent d’Apple durant ma jeunesse. L’année dernière, ils ont raconté une grande histoire à propos d’Apple Intelligence. Aujourd’hui, un an plus tard, ce n’est pas grand-chose de plus que quelques emojis générés. Les consommateurs sont donc très sceptiques.

Ce constat reflète une certaine désillusion face à une entreprise qui, selon lui, peine à surprendre.

Le smartphone, porte d’entrée de l’IA

Au-delà de sa critique, le patron de Nothing propose une vision novatrice pour l’avenir des smartphones. Pour lui, l’intelligence artificielle jouera un rôle central. Il imagine un monde où les utilisateurs n’auront plus besoin d’installer des applications distinctes. « Je crois qu’à l’avenir, le téléphone n’aura qu’une seule application : le système d’exploitation », explique-t-il. Ce dernier, enrichi par l’IA, deviendrait une interface unique, capable de répondre à tous les besoins de l’utilisateur.

Concrètement, Carl Pei mise sur une personnalisation poussée et une automatisation intelligente. « Le système vous connaît, sait qui vous êtes et comprend ce que vous voulez », précise-t-il. Par exemple, en fonction de votre localisation, de votre emploi du temps ou de vos habitudes, le smartphone pourrait anticiper vos besoins et proposer des actions automatiquement. Fini les manipulations laborieuses pour accomplir une tâche : déverrouiller son téléphone, naviguer dans les menus, ouvrir une application. « À l’avenir, votre téléphone suggérera ce que vous voulez faire et le fera automatiquement pour vous. Il sera proactif et automatisé », affirme Carl Pei.

Pour le patron de Nothing, le smartphone reste l’appareil idéal pour démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle. Contrairement aux ordinateurs ou aux objets connectés, il accompagne les utilisateurs partout, tout le temps. Cette omniprésence en fait le candidat parfait pour devenir une plateforme centralisée, où l’IA orchestre les interactions quotidiennes. En éliminant les applications, Nothing ambitionne de simplifier l’expérience utilisateur tout en offrant une fluidité inédite.