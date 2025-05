Depuis 2015, John Gruber du site Daring Fireball anime un épisode spécial en direct de son podcast The Talk Show à l’occasion de la WWDC, le plus souvent en compagnie de cadres dirigeants d’Apple. Bien que ces interventions ne révèlent généralement pas d’annonces majeures, elles offrent des perspectives intéressantes sur les nouveautés et la culture de l’entreprise. Toutefois, pour la première fois en près de dix ans, Apple a décliné l’invitation de Gruber pour l’édition 2024 de l’émission, rompant ainsi avec une tradition bien établie alors même que la billetterie vient d’ouvrir.

Aucune raison officielle n’a été communiquée, mais certains pointent du doigt un billet de blog récemment publié par Gruber et intitulé Something Is Rotten in the State of Cupertino, comme cause probable. Dans ce texte, le journaliste exprime ses regrets de ne pas avoir perçu plus tôt les signes avant-coureurs des difficultés d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle tout en critiquant la présentation de fonctionnalités Apple Intelligence – finalement non fonctionnelles – lors de la WWDC 2023. Gruber va jusqu’à accuser Apple d’avoir monté un « vaporware ». Étant donné la notoriété de Gruber et ses liens étroits passés avec la firme, certains y voient une forme de représailles discrète et aussi une manière pour la firme de Cupertino d’éviter des questions embarrassantes de la part d’un allié devenu critique.