Apple pourrait étendre sa présence physique en Égypte suite à une récente rencontre entre Omar El-Rifai, directeur des affaires gouvernementales d’Apple pour le Moyen-Orient et le Pakistan, et Hassan El-Khatib, ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur. Lors de leur entretien le 2 juin, El-Khatib a officiellement invité Apple à ouvrir son premier Apple Store dans le pays. Bien qu’un tel projet n’en soit encore qu’à ses débuts et puisse prendre plusieurs années à se concrétiser en raison de la complexité des permis, de la construction et du choix du site, l’ouverture d’un magasin placerait l’Égypte parmi les 26 pays où Apple exploite ses plus de 500 boutiques.

La discussion a également porté sur le potentiel de l’Égypte en tant que pôle régional de technologie et d’innovation, et notamment sur les opérations actuelles d’Apple dans le pays — ses centres d’appels et ses centres de formation, considérés comme parmi les plus avancés de la région. Apple se serait engagé à créer davantage d’emplois qualifiés et à développer son infrastructure locale, tandis que le gouvernement égyptien a exprimé son soutien total aux futurs projets de l’entreprise. Certes, le gros de la stratégie commerciale d’Apple concerne actuellement la Chine, l’Inde et les États-Unis (les taxes douanières américaines n’y sont pas pour rien), mais la firme de Cupertino n’oublie pas pour autant le reste du monde…