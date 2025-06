Un bug étrange existe avec l’application Mail sur iPhone depuis iOS 18.5 : elle affiche un écran blanc au lieu de lister les e-mails des utilisateurs. Cela ne concerne pas tout le monde, ce qui est encore plus étonnant.

Plus d’e-mails avec l’application Mail sur iPhone

Plusieurs témoignages sur Reddit et les forums d’Apple signalent qu’il n’est plus possible de lire les e-mails dans l’application Mail sur iPhone. Elle n’affiche littéralement rien, même pas les boutons. Les utilisateurs se retrouvent avec un écran blanc, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous.

Au vu des témoignages, il n’y a pas un modèle d’iPhone précis qui est concerné, mais plusieurs. Certains utilisateurs indiquent avoir redémarré leur téléphone, ce qui a permis de retrouver un usage normal. Mais il s’agit ici d’un correctif temporaire. En effet, le bug peut une nouvelle fois se produire et l’écran blanc sera donc de retour.

Le point commun entre les signalements d’utilisateurs est que tous ont iOS 18.5. Mais un élément surprend : les témoignages se sont multipliés au cours des derniers jours. Or, iOS 18.5 est disponible au téléchargement depuis presque un mois maintenant et tout allait bien jusque-là. Un élément a visiblement changé il y a peu, mais personne ne sait ce que c’est.

Il faut maintenant espérer qu’un correctif définitif voit le jour, que ce soit avec iOS 18.5.1 ou iOS 18.6. Apple n’a pas encore fait un commentaire public à propos du bug avec l’application Mail sur iPhone.