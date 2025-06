Ce n’est pas vraiment une surprise : si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaillerait sur une version repensée d’Apple Music intégrant l’intelligence artificielle. Bien que les détails restent limités, Gurman a évoqué ce projet lors d’une conversation sur Discord, précisant au passage qu’aucune date de sortie n’était encore prévue pour l’instant, ce qui laisse entendre que la fonctionnalité ne sera pas présentée lors de la WWDC qui démarre ce soir. Bien qu’Apple n’ait rien confirmé officiellement, les spéculations suggèrent des options similaires à celles de Spotify, telles que des playlists personnalisées générées par IA ou une fonctionnalité de type « DJ IA ».

À plus court terme, Apple devrait présenter une mise à jour visuelle pour Apple Music pendant la WWDC : la prise en charge des pochettes d’albums animées en plein écran sur l’écran verrouillé dans iOS 26. Actuellement, la vue « En cours de lecture » adapte la teinte de l’écran verrouillé en fonction de la pochette de l’album, mais cette mise à jour permettrait d’afficher les visuels de manière beaucoup plus immersive. D’autres annonces logicielles sont attendues dans le cadre du programme plus large de la WWDC 2025.