La WWDC 2025 a débuté il y a quelques heures, et Apple a discrètement dévoilé des mises à jour majeures de ses outils de développement dédiés au jeu vidéo, avec le lancement de Metal 4 et du Game Porting Toolkit 3, deux outils dont l’objectif est de faciliter la création et l’optimisation de jeux sur les plateformes Apple. Metal 4 introduit une API simplifiée et plus efficace, avec une gestion des ressources évolutive et un support natif du machine learning, y compris l’intégration des tenseurs dans l’API et le langage de shading. La technologie MetalFX est également enrichie de deux fonctions clés : Frame Interpolation, pour un gameplay plus fluide, et Denoising, pour améliorer le ray tracing et le path tracing, même sur des puces Apple Silicon plus anciennes comme la M2.

Control sur Mac

Le Game Porting Toolkit 3 améliore de son côté le portage des jeux Windows vers macOS en offrant des outils d’analyse de performance, des « Metal Performance Huds » personnalisables et la prise en charge des Mac Remote Developer Tools depuis Windows. Il introduit également le support des sparse buffers, des textures allégées et des fonctionnalités MetalFX expérimentales, facilitant ainsi l’optimisation des jeux multiplateformes. Bien que ces mises à jour soient principalement destinées aux développeurs, ces dernières promettent un avenir ludique un peu plus riche pour la plateforme macOS, qui pourrait accueillir plus de jeux AAA sous macOS Tahoe et les autres systèmes d’Apple (ipadOS 26, iOS 26, visionOS 26)