La première version bêta d’iOS 26 d’Apple intègre une nouvelle option appelée « Garder l’audio dans les écouteurs », située dans les Réglages > Général > AirPlay et Handoff. Cette fonctionnalité vise à résoudre un problème courant pour les utilisateurs d’iPhone qui jonglent avec plusieurs appareils audio. Une fois activée, l’option empêche l’audio de basculer automatiquement vers des appareils nouvellement connectés – tels que les haut-parleurs de voiture ou les enceintes Bluetooth – dès lors que l’utilisateur écoute déjà via des écouteurs ou des AirPods. Ainsi, la musique ou le podcast continue de jouer sur l’appareil de sortie d’origine, évitant ainsi les interruptions inattendues et le son qui se met à retentir à fort volume dans un autre système audio.

Inutile de préciser que cette option permettra d’éviter des situations potentiellement gênantes, comme un podcast ou le son d’une vidéo qui se diffuse soudainement via CarPlay alors qu’on l’écoutait jusqu’ici avec des AirPods. Autrement dit encore, ce soucis récurrent aurait dû être corrigé depuis longtemps. iOS 26 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, et une version bêta publique sera lancée le mois prochain.