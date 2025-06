Vous souvenez vous routeurs Wi-Fi qu’Apple commercialisait durant la décennie 2000-2010 ? L’AirPort Express standard, l’AirPort Extreme +, et l’AirPort Time Capsule ne sont plus commercialisés par Apple depuis 2018, mais rien n’interdisait évidemment à leurs propriétaires de les utiliser jusqu’à aujourd’hui. Malheureusement pour ces (très) fidèles utilisateurs, Apple avertit que macOS 27 ne prendra plus en charge l’AirPort Time Capsule, et ce pour une raison bien précise : le Time Capsule intègre en effet un disque dur (utilisable comme unité de stockage externe) pour les sauvegardes Time Machine, sachant que macOS 27 n’acceptera plus les unités de stockage utilisant le protocole Apple Filing Protocol (AFP) pour les sauvegardes Time Machine. On trouve les premières traces de cet abandon dans les notes de version pour entreprises de macOS Sequoia 15.5 diffusées le mois dernier.

Cela signifie qu’à partir de macOS 27, les sauvegardes Time Machine nécessiteront un disque de stockage compatible avec des protocoles de partage de fichiers plus modernes, tels que SMBv2 et SMBv3. Il est déjà conseillé aux utilisateurs concernés de se tourner vers des solutions de stockage plus récentes afin de continuer à profiter d’une solution de stockage externe rattachée à Tim Machine.