Avec iOS 26, Apple propose une fonctionnalité simple mais sympathique : la possibilité de personnaliser la durée du rappel (snooze). Ce changement rompt avec les neuf minutes imposées depuis des années sur iPhone.

Une durée de rappel (snooze) au choix

Fini le délai rigide de neuf minutes pour la fonction « snooze » des alarmes sur iPhone. Avec iOS 26, vous pouvez désormais choisir une durée de répétition entre 1 et 15 minutes. Pour l’ajuster, il suffit de sélectionner une alarme dans l’application Horloge, puis d’appuyer sur la section « Durée du rappel » pour définir le temps souhaité. Cette flexibilité répond à des besoins variés : certains préfèrent un court répit de quelques minutes, tandis que d’autres ont besoin d’un délai plus long pour émerger et être sûr de bien se réveiller.

Ce réglage, bien que simple, élimine une frustration de longue date. La durée fixe de neuf minutes, héritée des limitations des réveils mécaniques, semblait dépassée à l’ère des smartphones. Cette mise à jour offre un contrôle aux utilisateurs pour adapter le réveil à leur rythme.

iOS 26 est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs. Apple a déjà dit que la bêta publique sera disponible dans le courant de juillet. Quant à la version finale pour tout le monde, ce sera à l’automne selon le fabricant d’iPhone. En toute logique, la sortie interviendra autour de la mi-septembre.