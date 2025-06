Si l’on en croit de nouvelles sources que l’on espère bien informées, la plateforme homeOS d’Apple, qui doit à terme « superviser » l’écosystème domotique d’Apple, a été repoussée au printemps 2026. Ce report concerne à la fois le logiciel et de nouveaux produits domotiques, dont un centre de contrôle domestique inspiré de l’iPad, appareil censé gérer le climat, la sécurité et d’autres fonctions de la maison. Selon Bloomberg, ce retard s’explique en partie par le développement en cours d’une version plus avancée de Siri intégrant des fonctions telles que la compréhension contextuelle, des capacités de type chatbot et un copilote conversationnel toujours actif. Apple devrait dévoiler ces nouveautés lors d’un événement spécial au mois de mars 2026, avant donc la WWDC 2026.

On apprend aussi que la nouvelle version de Siri servira d’interface principale pour homeOS, tandis que la technologie Thread permettra de créer un réseau maillé fiable entre les appareils. A noter que des produits Apple existants comme l’iPhone, le HomePod et l’Apple TV possèdent déjà le matériel nécessaire pour prendre en charge homeOS. Grâce à Apple Intelligence et au nouveau framework Foundation Models désormais accessible aux développeurs, Apple se prépare aussi à unifier le contrôle de la maison connectée via ses propres appareils et de différentes marques. De quoi offrir à Apple un avantage décisif sur un marché de la domotique en pleine expansion ?