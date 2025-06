Apple fait évoluer ses Apple Watch avec watchOS 26 en adoptant pleinement l’architecture arm64. Lors d’une annonce aux développeurs, la firme a révélé que les Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2 adopteront l’architecture arm64 complète, mettant de côté arm64_32. Ce changement promet des performances accrues et ouvre la voie à des applications plus complexes.

Une transition vers arm64 pour plus de performances

Jusqu’à présent, l’architecture arm64_32, utilisée par les Apple Watch, combinait des instructions 64 bits avec des pointeurs 32 bits. Cette version optimisée convenait aux contraintes mémoire des montres, offrant un équilibre entre puissance et efficacité. Avec watchOS 26, les modèles récents passent à l’architecture arm64 standard, qui utilise des pointeurs 64 bits. Ce changement permet un accès à une mémoire plus vaste, une meilleure performance et une compatibilité accrue avec les standards d’Arm.

Cette transition rend possible le développement d’applications watchOS plus sophistiquées. En effet, l’architecture arm64 offre davantage de registres et de ressources système, tout en s’alignant sur les outils de développement utilisés sur d’autres plateformes d’Apple, comme macOS et iOS. Les utilisateurs pourraient ainsi bénéficier d’expériences plus riches, avec des applications plus performantes.

Compatibilité et implications pour les développeurs

Apple précise que les anciens modèles, comme l’Apple Watch SE (2e génération) et l’Apple Watch Series 8, conserveront l’architecture arm64_32. Par conséquent, les développeurs doivent désormais créer des applications compatibles avec les deux architectures. Xcode facilite ce processus en gérant automatiquement les compilations pour arm64 et arm64_32, à condition que les paramètres de projet soient correctement configurés.

Les applications existantes, conçues pour arm64_32, fonctionneront sur les nouvelles montres grâce à des couches de compatibilité. Cependant, Apple encourage les développeurs à recompiler leurs applications en arm64 pour optimiser les performances et assurer une compatibilité future. À terme, le support d’arm64_32 pourrait diminuer, à mesure que les anciens modèles seront retirés de la vente, toutes les autres plateformes Apple ayant déjà adopté l’arm64.