Apple a confirmé durant la WWDC 2025 que macOS 26 Tahoe sera la dernière version à prendre en charge les Mac Intel, marquant ainsi une étape importante dans la transition vers les puces Apple Silicon. Cette décision affecte non seulement les utilisateurs de Mac plus anciens, mais surtout les communautés Hackintosh et OpenCore Legacy Patcher (OCLP), qui permettaient de faire tourner macOS sur du matériel non officiellement pris en charge. Si macOS Tahoe pourra encore être installé sur ces systèmes, les futures versions de macOS (macOS 27 et suivants) abandonneront totalement le code et les composants Intel (comme le noyau x86_64), ce qui rendra techniquement impossible toute tentative de contournement via OpenCore. C’est clairement la fin d’une époque pour ceux qui prolongeaient la vie de leurs machines via des solutions non officielles.

Malgré la déception, la communauté semble réagir avec réalisme : la fin du support était attendue, notamment après le retrait progressif des Mac Intel du catalogue Apple. Certains membres envisagent une migration vers Linux, d’autres profitent encore de macOS Tahoe tant que c’est possible. Après tout, Hackintosh et OCLP ont représenté pour beaucoup une manière passionnante de repousser les limites du matériel Apple ou compatible. Alors certes, ces projets ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais dans le meilleur des cas ils n’évolueront plus. Leur fin programmée signe la clôture d’un chapitre particulièrement créatif de l’écosystème Apple.