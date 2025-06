Depuis la mise à jour Blitz Royale (pourtant « pensée » pour le jeu sur mobile), Fortnite ne fonctionne plus du tout sur les bêtas d’iOS 26 et iPadOS 26, alors que le jeu s’exécutait sans problème auparavant. De très nombreux joueurs ont signalé le soucis sur les réseaux sociaux, mais ni Epic Games ni le compte Fortnite Status n’ont encore commenté la situation (il est donc difficile de savoir s’il s’agit d’un bug ou d’un blocage intentionnel). Pour l’instant, les utilisateurs doivent soit revenir à iOS 18, soit attendre une mise à jour de Fortnite pour pouvoir continuer de jouer. Ce type de dysfonctionnement est particulièrement inhabituel : les incompatibilités surviennent normalement après une mise à jour du système d’exploitation et non de l’app elle-même.



La mise à jour Blitz Royale introduit un mode Battle Royale à 32 joueurs calibré pour des parties de cinq minutes ou moins (ce qui est évidemment idéal pour les sessions mobiles). Tous les joueurs commencent avec un équipement aléatoire sur une petite carte, et peuvent augmenter leur niveau Blitz en éliminant des adversaires ou en survivant aux cercles de tempête. Ce mode jouable en solo ou en escouade propose en outre des améliorations de jeu régulières, des coffres dorés et des largages spéciaux.. Blitz Royale est disponible jusqu’au 15 juillet, et pourrait revenir plus tard avec de nouvelles cartes et récompenses.