Certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence sur disponibles sur watchOS 26. Mais toutes les Apple Watch ne sont malheureusement pas compatibles.

Voici les modèles d’Apple Watch qui peuvent installer watchOS 26 :

Apple Watch SE (2e génération)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Ainsi, toutes les Apple Watch déjà compatibles avec watchOS 11 seront en mesure d’installer watchOS 26. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Certaines fonctions d’IA nécessitent une Apple Watch récente

Cependant, certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence nécessitent d’avoir un modèle récent. Pour la traduction en temps réel des messages, il faut avoir une Apple Watch Series 9, Series 10 ou Ultra 2 qui est reliée à un iPhone lui-même compatible avec Apple Intelligence. Cela signifie qu’il faut avoir un iPhone 15 Pro au minimum.

Pour avoir les réponses intelligentes encore plus précises qu’auparavant, cela requiert là aussi d’avoir une Apple Watch Series 9, Series 10 ou Ultra 2. Et pour Workout Buddy, il faut une Apple Watch sous watchOS 26 qui est rattachée à un iPhone compatible avec Apple Intelligence et des écouteurs/casques Bluetooth.

À noter que d’autres fonctionnalités sans lien direct avec Apple Intelligence requièrent également une Apple Watch Series 9, Series 10 ou Ultra 2. C’est notamment le cas de l’action de faire un coup de poignet afin de zapper une notification.

watchOS 26 est disponible en version bêta auprès des développeurs. La phase de bêta publique débutera en juillet. Quant à la version finale, elle devrait logiquement être disponible au mois de septembre, aux côtés d’iOS 26 et des autres mises à jour d’Apple.