Apple a décidé aujourd’hui de célébrer le 20e anniversaire du support des podcasts sur iTunes et sur l’iPod. Pour cette occasion, le groupe a mis en ligne une page dédiée sur son site, ainsi qu’une sélection de contenus à écouter.

Voici ce qu’indique Apple sur son site :

Chez Apple Podcasts, nous aimons les podcasts.

Depuis l’arrivée de ce média sur iTunes en 2005, notre équipe a consacré d’innombrables heures à aider les gens à découvrir de nouveaux programmes. Pour fêter ces 20 ans, voici 20 podcasts favoris qui illustrent le mieux le chemin parcouru par le monde du podcast et ce qu’il peut devenir au cours des deux prochaines décennies.

Cette liste est une lettre d’amour aux podcasts qui ont eu un impact durable sur nous et à ceux que nous continuons à recommander encore et encore. Il s’agit de programmes dont les animateurs sont de véritables amis et qui nous incitent à appuyer immédiatement sur la touche « lecture » du dernier épisode pour connaître la suite des événements. Ces programmes ont considérablement amélioré nos vies et contribué à définir ce média que nous connaissons et aimons.

Explorez la liste et joignez-vous à la célébration.