Un nouvel indice découvert dans le code d’Apple alimente les spéculations autour d’un nouveau produit audio et il pourrait s’agir des AirPods Pro 3. Cette découverte a été faite par MacRumors.

Un identifiant Bluetooth mystérieux

Apple a mis à jour son code lié à la synchronisation des appareils, révélant une liste de tous ses produits audio actuels, accompagnée d’un identifiant Bluetooth inédit : 8239. Cet identifiant ne correspond à aucun produit existant. Pour sa part, les AirPods Pro 2 avec le port USB-C ont pour identifiant 0x2024 (8228).

Aucune information supplémentaire sur ce nouveau produit audio n’a été trouvée dans le code, mais sa présence laisse présager un lancement proche.

Les rumeurs disent que les AirPods Pro 3 devraient avoir un nouveau design pour les écouteurs et leur boîtier de charge. Les écouteurs eux-mêmes pourraient adopter un profil plus fin, améliorant à la fois l’esthétique et le confort. Aussi, il faut s’attendre à la présence de la nouvelle puce H3 d’Apple pour des performances accrues, une latence réduite et une meilleure gestion de l’audio. La qualité audio devrait également s’améliorer, tout comme la réduction de bruit active. Il faut aussi s’attendre à des améliorations pour les fonctions en lien avec la santé.

Apple suit généralement un cycle de trois ans pour ses AirPods Pro, ce qui coïncide avec une sortie potentielle en septembre ou octobre, aux côtés de l’iPhone 17. Cependant, certains analystes, comme Jeff Pu, suggèrent un possible décalage à 2026 en raison de l’intégration de nouvelles technologies, comme des caméras infrarouges.