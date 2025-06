C’est fait. Quelques mois de bêta-tests auront suffi pour fignoler l’intégration de la carte grise dans l’app France Identité (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). L’import se fait après quelques étapes assez simples : bouton « + » sur l’écran d’accueil –> rentrez les données du certificat d’immatriculation –> saisir le code personnel France identité –> et enfin scanner avec l’app la carte d’identité via le NFC de l’iPhone. A noter qu’il faut bien sûr être titulaire de la carte grise pour que l’opération fonctionne (on ne pourra pas enregistrer le véhicule de fonction d’une entreprise par exemple). Le véhicule devra aussi avoir été immatriculé depuis au moins 2009 pour être au format AA-123-AA. L’app France Identité doit aussi avoir été mise à jour avec la dernière version (1.3.3901), cela va de soi.

A noter enfin que la carte grise tout comme le permis de conduire sont désormais placés dans la section Cartes Numériques de l’app (voir ci-dessus). Bon, l’usage de l’app France Identité étant soumis à la nouvelle carte d’identité (format carte bancaire), ce n’est sans doute pas cette mise à jour qui va faire exploser le taux d’usage de l’app, mais à force d’évolutions de ce genre beaucoup d’utilisateurs vont finir par souhaiter que leur vieille carte d’identité arrive à expiration.