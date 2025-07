La série Vrais Voisins Faux Amis (Your Friends & Neighbors) s’est taillée un joli succès malgré des critiques assez mitigées (personnellement, j’ai beaucoup apprécié). Vrais Voisins Faux Amis raconte la tranche de vie de Coop (Jon Hamm), un richissime homme d’affaires qui se retrouve dans une situation financière difficile après un divorce au point de se décider à voler ses propres voisins ! Jonathan Tropper, le créateur de la série, s’est confié dans les colonnes de Variety sur certains éléments de la saison 2 (qui était déjà en tournage au moment de la diffusion de la saison 1) : « Coop ne deviendra jamais un baron du crime. Nous n’allons pas suivre la voie de Walter White. Ce ne sera donc jamais une histoire de construction d’un grand empire criminel. En revanche, il s’agira du rapport risque/récompense, de ce qu’il faut pour qu’il se sente vivant et pour accomplir ce qu’il se dit dans sa tête — quelle est la stratégie de sortie ? Pour l’instant, on le découvre à un moment où il a compris ce qu’il ne veut pas devenir, mais je ne pense pas qu’il ait encore trouvé ce qu’il veut être. »

En bref, et c’est plutôt rassurant, Vrais Voisins Faux Amis restera accord avec son pitch d’origine, sans partir dans tous les sens (ce qui généralement fait dérailler les bonnes séries qui veulent trop en faire). Le showrunner annonce aussi que Sam et Mel, les deux femmes qui comptent le plus dans la vie de Coop, seront toujours très présentes dans la saison 2. Sam devra « se réinventer » et savoir comment affronter « les retombées émotionnelles de ce qu’elle a traversé » tandis que Mel affrontera une sorte de grand vide intérieur qui la conduira « à la colère, à la rage » et même « à des accès de violence ». Voilà qui promet déjà pas mal. La saison 2 n’a pas encore de date de sortie, mais au vu du tournage déjà finalisé le plus probable est une sortie au printemps 2026, soit un an après la diffusion de la première saison.