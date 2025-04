Jon Hamm (Mad Men) se demandait dans un spot Apple quand il pourrait être casté dans une série Apple TV+, un souhait qui a donc fini par être exaucé : l’acteur américain est la vedette (ainsi que le producteur exécutif) de Vrais voisins, faux amis, une série de comédie qui démarre dès aujourd’hui sur Apple TV+. « Après avoir été licencié sans ménagement, un gestionnaire de fonds spéculatifs récemment divorcé (Jon Hamm) en vient à voler ses voisins dans le très aisé Westmont Village. Derrière les murs, il découvre des secrets plus dangereux qu’il n’aurait pu l’imaginer. » Voilà pour le pitch (efficace) de cette nouvelle série dirigée par un quatuor de réalisateurs (Jonathan Tropper, Craig Gillespie, Greg Yaitanes, Stephanie Laing). Le trailer de la série, diablement efficace, laisse entrevoir un nouveau succès pour la plateforme d’Apple.

Au casting, outre Jon Hamm, on retrouvera donc Amanda Peet (Identity), Olivia Munn (Newsroom), Hoon Lee (Warriors), Lena Hall (Becks), Mark Tallman, Isabel Gravitt, Donovan Colan, Eunice Bae et Aimee Carrero. Les deux premiers épisodes de la série sont immédiatement disponibles sur Apple TV+ et les épisodes suivants seront disponibles chaque vendredi.