Les promos se poursuivent, et cette fois, ce sont les aficionados des tablettes Apple qui sont à l’honneur. On commence avec l’iPad mini de 7ème génération équipé de son processeur A17 Pro et compatible avec l’Apple Pencil Pro. Le modèle Wi-Fi avec 256 Go de stockage et en deux coloris est proposé à 599 euros (739 euros sur le site d’Apple) et le modèle Wi-Fi avec 512 Go de stockage et en coloris bleu est à 699 euros (989 euros sur le site d’Apple. De quoi bien démarrer avec un iPad sans faire un trop gros trou sur le compte en banque.

Pour rappel, l’iPad mini 7 arbore un écran Liquid Retina de 8,3 pouces (résolution 2266 × 1488 à 326 ppi, 500 nits, P3, True Tone) légèrement plus lumineux que son prédécesseur. Ce modèle est équipé de la puce A17 Pro (6 cœurs CPU – 2 hautes performances, 4 haute efficacité – GPU 5 cœurs, Neural Engine 16 cœurs) offrant environ +30 % de puissance / 25 % de performance graphique par rapport à l’A15. L’iPad mini 7 propose aussi 8 Go de RAM et trois capacités de stockage : 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

Côté photo, l’appareil intègre deux caméras de 12 Mpx : une arrière ƒ/1,8 avec flash True Tone, Focus Pixels, Smart HDR 4 et enregistrement 4K, et une frontale ultra-large ƒ/2,4 compatible Center Stage. Le design reste compact (195,4 × 134,8 × 6,3 mm) et léger (293 g en Wi‑Fi, 297 g en 5G). L’appareil offre aussi le Wi‑Fi 6E, le Bluetooth 5.3, un port USB‑C 10 Gb/s, et les modèles compatibles intègrent la 5G via eSIM. La tablette fonctionne évidemment sous iPadOS 18 et prend en charge l’Apple Intelligence, ainsi que l’Apple Pencil Pro (avec la fonctionnalité Hover). Elle est disponible en quatre coloris : Gris sidéral, Bleu, Violet et Lumière stellaire